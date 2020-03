Da Monteroduni un respiratore per il Veneziale, dal Canada mascherine per il Comune di Miranda

Un gruppo di persone di Monteroduni – tra cui il sindaco Custode Russo – ha donato un ventilatore polmonare all’ospedale Veneziale di Isernia. “Medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari – afferma Sante Gentile, della società Gestioni Orizzonti Srl, promotrice dell’iniziativa – stanno dando il massimo per contrastare l’epidemia, ma riteniamo che sia importante e necessario anche il supporto di tutti i cittadini”.

Un altro bel gesto di solidarietà arriva da alcuni cittadini di Miranda che vivono in Canada. Hanno infatti raccolto oltre mille mascherine per inviarle al loro paese di origine, al quale sono molto legati. I dispositivi di protezione arriveranno in giornata al Comune del centro alle porte di Isernia. Successivamente saranno distribuite ai residenti.