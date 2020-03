Covid 19, il presidente Toma firma una nuova ordinanza: Cercemaggiore zona rossa

52 second read

L’ordinanza del presidente della Regione Toma è arrivata poco dopo la mezzanotte: Cercemaggiore diventa zona rossa, dalla quale non si può entrare nè uscire. Il provvedimento è stato adottato in seguito al decesso di un ultranovantenne, ospite della casa di riposo dove si sono registrati 16 casi positivi al Coronavirus. Sale così a cinque il numero dei comuni ‘chiusi’ per evitare il dilagare del contagio. Si tratta, oltre che di Cercemaggiore di Riccia, Montenero di Bisaccia, Venafro e Pozzilli.