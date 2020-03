58 second read

58 second read

58 second read

Comune Isernia, 3mila euro all’Asrem per l’acquisto di materiale sanitario

Share on Twitter

Share on Facebook

Questa mattina, convocata dal sindaco Giacomo d’Apollonio, si è riunita in videoconferenza la giunta comunale di Isernia per deliberare l’adesione a una raccolta fondi da destinare all’Asrem per l’acquisto di materiali sanitari (respiratori polmonari, tamponi, test faringei ecc.) utili al contrasto dell’emergenza pandemica Covid-19. Promotore e coordinatore dell’iniziativa è il Comune di Petrella Tifernina (Cb), che ha lanciato l’idea della raccolta fondi.

Il Comune di Isernia, ha aderito con un importo di 3.000 euro, che sarà versato direttamente all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise.