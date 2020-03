Emergenza coronavirus, riapre la farmacia di Castropignano. Dopo la momentanea chiusura, il sindaco Nicola Scapillati avvisa la cittadinanza, che a partire da oggi 26 marzo, è di nuovo aperta la farmacia. In ogni caso, fino al termine dell’emergenza, è sempre attivo il servizio giornaliero di consegna dei farmaci a domicilio. Un servizio, quest’ultimo, gestito dall’Unità mobile di Soccorso Molise ed attivato dal Comune stesso. Per ordinare i farmaci, con prescrizione, il medico ricevuta la richiesta telefonica dal paziente, trasmetterà telematicamente la ricetta alla farmacia incaricata. Per quanto attiene ai prodotti da banco, quelli senza prescrizione, si riporta nell’avviso comunale, gli ordini possono esser fatti ai seguenti numeri: 0874.503320; 3280884105; per paese e contrade 3345395381, 3272323497; per Roccaspromonte 3357057572.