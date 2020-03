Emergenza coronavirus, in Molise superati i 100 casi: la mappa del contagio aggiornata

E’ la soglia psicologica dei cento casi, superata nel pomeriggio dopo i positivi arrivati da Isernia, due casi, Ururi, altrettanti e un nuovo infetto a Filignano, che così porta a 4 i positivi da Covid-19 nel paese dell’alto Molise.

101 sono i molisani contagiati dal Coronavirus con Campobasso che resta il centro fino ad oggi in cui si registra il maggior numero di persone, 23, che hanno avuto a che fare con tosse, febbre e infezione ai polmoni. Alcune di queste, positive al tampone, sono comunque risultate asintomatiche.

Poi la casa ricovero per anziani di Cercemaggiore. In paese i positivi sono 18, la maggior parte dei quali è tra gli ospiti della struttura assistita. Anche tre operatori sono risultati positivi al Covid 19

In questa particolare mappa del contagio, c’è Termoli con 17 infetti. Poi 4 persone a Isernia e 4 a Filignano. 3 casi sono stati confermati dal sindaco di Montagano. Seguono con due Riccia, considerata una delle zone rosse della regione, Boiano, Baranello e Ururi, dove sono stati accertati i primi due positivi.

I comuni con un solo contagiato sono Monteroduni, Sesto Campano, Giglionesi, Campochiaro, Rionero, Campomarino, Castropignano, Ferrazzano, Mirabello e San Giacomo degli Schiavoni.

Le 9 vittime sono tre a Campobasso, due a Termoli uno a Montenero, Monteorduni, uno di Steso Campano a Roma e uno di Guglionesi a Chieti.