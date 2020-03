Il presidente della Regione Toma è tornato a parlare ai molisani, esprimendo apprezzamento per lo sforzo messo in campo da tutti per arginare l’avanzare dei contagi, ma anche per la solidarietà, anche silenziosa, di tanti molisani che aiutano le persone in difficoltà. Sono orgoglioso della nostra comunità – ha detto- visibilmente commosso -Sono i giorni più delicati, restiamo a casa e aspettiamo con fiducia. Vinciamo insieme”.