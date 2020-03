Vastogirardi interrotta la corsa alla salvezza

Il campionato del Vastogirardi è stato interrotto nella settimana di preparazione alla trasferta di Cattolica, effettivamente è stata la prima gara del girone F rinviata per Coronavirus. Fermo già da tempo per infortunio il giocatore del Vastogirardi Felice De Vizia che ha commentato lo stop inevitabile dello sport per quella che inizialmente era vista come un’influenza poi dichiarata pandemia: ” Era inevitabile sospendere tutte le attività. In questi casi il calcio, ma lo sport in generale passano in secondo piano”. Il Vastogirardi matricola di Serie D era in piena corsa per la conquista della salvezza diretta:” Sapevamo che non sarebbe stata una stagione facile. Vastogirardi è una piccola realtà e una neopromossa, alla vigilia del campionato in molti hanno avuto dubbi sul nostro rendimento. – ma precisa De Vizia – Siamo stati bravi a lavorare, grazie anche alla società. Se il campionato finisse oggi saremmo salvi e avremmo raggiunto il nostro obiettivo”. Il centrocampista dei gialloblu raggiunto da Telemolise ha terminato la sua intervista così: “Spero che torneremo al più presto alla normalità, insieme ai miei compagni e allo staff, e a fare quello che amo di più, giocare a calcio”.