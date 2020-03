Prevenzione coronavirus, l’amministrazione comunale di Castelmauro consegna le mascherine a domicilio. Il sindaco, Flavio Boccardo, fa sapere alla cittadinanza che è stato attivato il servizio di consegna mascherine a domicilio. Ogni nucleo familiare potrà ricevere due mascherine, previa richiesta telefonica al numero 0874.744106, interno 1, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 12. L’amministrazione comunale coglie l’occasione per ricordare ai cittadini, sempre per prevenire il contagio da Covid-19, di rispettare i vari decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché tutte le ordinanze sindacali emanate nei giorni scorsi e, soprattutto, di restare a casa e di uscire solo in caso di necessità. Tra le ultime ordinanze, c’è anche quella del divieto di mercato ambulante in forma itinerante, su tutto il territorio comunale, per qualunque categoria merceologica.