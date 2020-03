Pensioni del mese di aprile, pagamento dal 26 marzo. Le modalità di riscossione da Poste italiane

34 second read

Per evitare code ed assembramenti davanti agli uffici postali, Poste italiane ha anticipato al 26 marzo il pagamento delle pensioni relative al mese di aprile. Se il pensionato possiede un conto aperto presso Poste, l’accredito viene fatto dal 26 marzo.E’ invece diviso per iniziali del cognome, il pagamento in contanti della pensione.