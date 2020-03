Isernia. Sospiro di sollievo per medici e infermieri del pronto soccorso: negativi i primi 10 tamponi

Sospiro di sollievo per gli operatori del pronto soccorso del Veneziale di Isernia: 10 tamponi sono risultati negativi. Tra questi c’era anche quello fatto al responsabile del reparto dell’emergenza, Lucio Pastore. Ora si attendono i risultati degli altri 6 tamponi effettuati. In tutto, infatti, ne sono stati fatti 16. Si tratta delle 16 persone, tra medici, infermieri e tecnici che hanno avuto contatti con la paziente di Monteroduni, risultata positiva al Coronavirus. La donna, si ricorderà, era stato sottoposta anche a una Tac in radiologia prima del trasferimento al Cardarelli di Campobasso, dove purtroppo è deceduta. La donna fu portata al pronto soccorso dal personale del 118.