Covid 19, Confartigianato al fianco delle micro e piccole imprese

“Confartigianato è in prima linea per fronteggiare l’emergenza coronavirus sia sul fronte sanitario sia per quanto riguarda le conseguenze sul tessuto produttivo degli artigiani e delle micro e piccole imprese” A dichiararlo il presidente regionale, Francesco Toci. “Gli esponenti della Confederazione e del Sistema associativo sono intervenuti, in tutte le sedi e le occasioni di confronto con il Governo, con le istituzioni preposte, fornendo contributi di proposte per rappresentare le esigenze degli associati – ha spiegato – E Confartigianato Imprese Molise vuole fare fino in fondo il proprio dovere per aiutare a capire esattamente cosa si può o non si può fare che non è sempre facile. A tale scopo sul sito nazionale della Confederazione è stata creata un’apposita sezione, a favore di tutte le Piccole e medie imprese dove gli imprenditori potranno trovare le risposte ai propri interrogativi e l’interlocutore giusto per risolvere il proprio problema.