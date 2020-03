Coronavirus, l’emergenza dei senzatetto. L’iniziativa del sindaco di Termoli ripreso dalla stampa nazionale

In questi giorni di emergenza, le autorità continuano a ricordare tutti a rimanere a casa. Ma c’è anche chi una casa non ce l’ha. In Italia sono più di 55 mila le persone senza dimora che vivono per strada. Un problema che le singole amministrazioni di tutto il Paese stanno cercando di affrontare. L’iniziativa assunta dal sindaco di Termoli è stata ripresa dalla stampa nazionale. Il primo cittadino, lo ricordiamo,i ha disposto l’allestimento di un dormitorio all’interno della palestra di una scuola media . Una ventina di posti letto per ospitare i senzatetto in questo periodo di quarantena. Una decisione assunta in accordo con le associazioni di volontariato della città. Gli ospiti possono anche recarsi a fare colazione nei locali dell’associazione “La città invisibile”, dove hanno anche la possibilità di fare la doccia, mentre il pranzo è assicurato dalla mensa della locale sezione della Caritas. Un modo concreto per dare anche ai cosiddetti cittadini “invisibili” la possibilità di avere un posto in cui stare.