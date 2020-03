37 second read

Resta stabile il numero dei casi positivi in Molise, fermi quindi a 71. I tamponi processati dall’inizio dell’emergenza sono 580. 22 i ricoverati, di cui 14 malattie infettive e 8 in Terapia intensiva. 31 le persone in isolamento domiciliare, 11 i dimessi, tre le persone guarite. Il numero dei decessi è fermo a 9 (compresi i due avvenuti fuori regione).

