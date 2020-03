Commercio, Filcams Cgil: i lavoratori vanno tutelati. Proclamato lo sciopero per il 29 marzo

Il sindacato Filcams Cgil di Abruzzo e Molise ha proclamato per domenica 29 marzo una giornata di sciopero di tutti i lavoratori del commercio. Una decisione assunta per denunciare la situazione di estrema difficoltà in cui si trovano a lavorare gli operatori del settore in seguito all’emergenza coronavirus.“Non si può lavorare sette giorni su sette”, è la denuncia del sindacato che sollecita una normativa, a livello regionale, che limiti gli accessi ai negozi, gli orari dio apertura infrasettimanale e che obblighi la chiusura di tutti gli esercizi commerciali la domenica. “Chiudere la domenica – ha concluso la Filcams – consente di garantire una sanificazione approfondita dei locali”.