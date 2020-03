Abitazione in fiamme a Rocchetta a Volturno, danni ingenti

Questa mattina un incendio – per fortuna senza feriti – ha provocato danni ingenti in un’abitazione di Rocchetta a Volturno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia, che hanno lavorato per avere la meglio sulle fiamme. Il tetto è stato parzialmente distrutto dal rogo. Lo stabile è stato evacuato, in attesa che venga messo in sicurezza. Sono in corso le indagini per risalire alle cause dell’incendio: non escluso che sia stato provocato da problemi alla canna fumaria o da un corto circuito.