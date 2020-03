16 nuovi casi di coronavirus in Molise nella casa di riposo di Cercemaggiore, dove nei giorni scorsi era risultato contagiato un anziano ultranovantenne. Nel dettaglio si tratta di 13 anziani ospiti della struttura e 3 operatori. Questo l’esito su 60 tamponi processati al Cardarelli. L’azienda sanitaria regionale e il Direttore generale Oreste Florenzano si sono immediatamente attivati e messi al lavoro per verificare le condizioni dei 16 nuovi positivi al Covid 19, mettere in quarantena i parenti e ricostruire la catena epidemiologica. Si attendono anche i risultati relativi a un’altra casa di riposo ad Agnone in cui ci sono casi sospetti. Dopo una relazione dettagliata da parte dell’Asrem, il Governatore Toma deciderà se decretare zona rossa anche Cercemaggiore, come già fatto per prima per Riccia e Montenero Di Bisaccia e poi per Venafro e Pozzilli. Al Neuromed, infatti, si sono registrati 9 casi positivi, di cui due residenti a Isernia, altri due nella Provincia di Campobasso e 5 di fuori regione. 26 le famiglie in quarantena a Venafro e 9 a Isernia

Intanto al Veneziale il responsabile del Pronto Soccorso Lucio Pastore è risultato negativo al test effettuato insieme ad altri 9 operatori. Anche in questo caso si attende l’esito di altri tamponi.

Dunque un’ impennata di contagiati in Molise in poche ore. Ora i positivi sono saliti a 87. Coinvolti sono, a questo punto, numerosi anziani, categoria più fragile e da tenere sotto controllo in modo particolare.

Eseguiti oltre 600 tamponi dall’inizio dell’emergenza nella nostra regione. Tre le persone guarite e 9 i decessi, compresi l’anziano di Sesto Campano morto a Roma e la pediatra di Guglionesi deceduta a Chieti.