La Elcom Distribuzione di Venafro ha acquistato un ventilatore polmonare che sarà donato all’Asrem. “In questo momento di grande difficoltà, non potevamo sottrarci dal dare un supporto concreto per fronteggiare l’emergenza. La speranza è di contribuire con questo piccolo gesto solidale ad aiutare concretamente, per quanto possibile, tutto il personale sanitario impegnato in prima linea nella battaglia conto il Coronavirus. Tutti uniti possiamo farcela”.