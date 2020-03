Ora è ufficiale: i Giochi Olimpici programmati a Tokyo questa estate dal 24 luglio al 9 agosto sono stati rinviati di un anno a causa della pandemia di Coronavirus COVID-19. La decisione è stata presa in questi minuti, ma era già trapelata nelle ultime ore. Questa mattina il primo ministro giapponese Shinzo Abe dopo il confronto telefonico col presidente del CIO Thomas Bach aveva spiegato: “Ho proposto di rimandare i Giochi Olimpici di un anno e il presidente Bach ha risposto che è d’accordo al 100%”.

La decisione, assolutamente condivisibile, è arrivata prima del mese previsto dal CIO per deliberare sull’edizione di Tokyo e valutare al massimo l’evoluzione della Pandemia. Una settimana fa il massimo organismo sportivo a livello mondiale si era pronunciato prendendo 30 giorni di tempo per decidere in modo ufficiale. Troppo forti le pressioni arrivate da diverse nazioni, Australia e Canada avevano già espresso il rifiuto di far andare i proprio atleti in Giappone, e con un’evoluzione non programmabile dell’emergenza, pochi minuti è arrivata di fatto la decisione ufficiale. Le Olimpiadi si disputeranno l’anno prossimo.