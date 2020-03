Viene coinvolto in una rissa in un bar di Termoli e la Direzione FCA lo licenzia arbitrariamente. A reintegrare un operaio di Montemitro, difeso dagli avv.ti Romeo Trotta, Valeria Cacchione ed Erika Cieri, è stato il giudice del lavoro del Tribunale di Larino. Il magistrato ha accolto la tesi difensiva dei tre legali che hanno evidenziato come il lavoratore si sia limitato a difendersi e che tale procedimento non ha arrecato alcun danno d’immagine all’azienda; di contro l’illegittimo licenziamento metteva a rischio il futuro economico dell’operaio e dei suoi familiari. Il giudice, quindi, ha condannato lo stabilimento FCA all’immediata reintegrazione dell’operaio ed al risarcimento dei danni.