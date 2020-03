La solidarietà dei molisani non si ferma. Da segnalare l’iniziativa di Acqua Molisia che in questa situazione così difficile per il nostro Paese ha deciso di scendere in campo.

“Abbiamo deciso di essere vicini agli operatori sanitari e alle strutture ospedaliere del territorio molisano E’ stata consegnata all’ospedale Cardarelli di Campobasso, la prima fornitura di acqua Molisia destinata ai reparti coinvolti nella gestione dell’emergenza covid-19”, hanno fatto sapere i vertici dell’azienda.