Lo Sport ai tempi del Coronavirus è difficile da raccontare, una serie di manifestazioni sospese e bilanci a metà dei protagonisti dello sport nazionale e regionale. In questi giorni c’è stato la stop di tutte le discipline, ma la “squadra” della solidarietà è scesa in campo. Vi abbiamo riportato di grandi club e sportivi che hanno fatto cospicue donazioni per sostenere la sanità Italiana. In Molise le Acli Campodipietra hanno donato tramite uno dei suoi sponsor Ciocca 10 mila euro all’ASREM di Campobasso. Oggi, navigando sul web, siamo incappati in una bella notizie e una decisamente brutta. Vi segnaliamo l’iniziativa della Nocerina, formazione della quarta serie nazionale girone H, calciatori e staff hanno deciso di devolvere in beneficenza un piccolo contributo per la dotazione di dispositivi di protezione individuale, per l’U.O.C. di Radiologia dell’P.O. Umberto I di Nocera Inferiore. Ma, purtroppo non ci sono solo questi gesti lodevoli. Nelle notti scorse i ladri sono entrati nello stadio della Folgore Caratese, formazione della brianza, nel cuore dell’emergenza sanitaria che l’Italia sta vivendo. Spogliatoi distrutti, atti vandalici e furto di pc e gps che la squadra usava per la preparazione atletica. Rubati anche altri sistemi sanitari e tecnologici in uso alla Caratese per i calciatori della prima squadra. Non potendo entrare nelle case della gente, barricate in casa in quarantena, gli impianti sportivi così come tutte quelle attività che non rientrano nei servizi primari sono entrati nel mirino dei ladri. Bisogna aver paura che qualche bontempone entri e rubi ciò che è rimasto di una stagione e di un’economica già in crisi.