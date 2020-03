Come avevano ipotizzato le autorità sanitarie, è tornato a salire il numero delle persone contagiate in Molise. Sei i nuovi casi, che portano a 71 il numero totale. 23 casi a Campobasso, 16 a Termoli, 7 a Montenero di Bisaccia, 9 al Neuromed poi via via tutti gli altri. Ed è salito a 9 il numero dei decessi, dopo la morte di un anziano di Montenero di Bisaccia, sul quale il tampone post-mortem ha dato esito positivo. 18 i ricoverati a Malattie infettive, resta stabile a 7 il numero di quelli in Terapia intensiva, 28 in isolamento domiciliare. 3 le persone clinicamente guarite, 7 quelle asintomatiche dimesse.

Una situazione in evoluzione e che viene costantemente monitorata dall’Asrem.

