Comunicazione istituzionale al tempo del Coronavirus. L’amministrazione comunale di Salcito ha deciso di attivare un’app istituzionale in grado di diffondere informazioni in tempo reale, a tutta la cittadinanza, garantendone l’ufficialità. Grazie alla nuova app il sindaco, e l’amministrazione Comunale di Salcito, potrà rispondere e interagire con i cittadini in modo veloce e funzionale, diffondendo: comunicati, regole comportamentali, indicazioni operative, materiale informativo. “In un momento di particolare emergenza come quello che stiamo vivendo – fa sapere il sindaco Galli – queste comunicazioni sono fondamentali per la gestione delle normali attività quotidiane. L’app è scaricabile gratuitamente sia da Apple Store sia da Play Store cercando “MyCity”. Una volta che l’app è avviata, scegliete la regione, la provincia e poi il comune. Vogliamo ringraziare l’Azienda Gaspari Lab – chiude in sindaco- spin-off tecnologico del Gruppo Gaspari per averci donato per tutto il periodo dell’allerta sanitaria, la possibilità di mettere a disposizione per la cittadinanza questo nuovo canale ufficiale, utile anche a contenere la diffusione di fake news”.