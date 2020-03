Share on Twitter

Dopo un inverno insolitamente mite, è arrivata la neve su gran parte della regione. Già ieri i primi fiocchi, poi la fitta nevicata dalle prime ore del mattino. Al momento non si registrano difficoltà alla circolazione, anche grazie al divieto di uscire di casa in vigore. Neve sul capoluogo, sulle aree interne del Molise centrale, sulla’rea del cratere e in Alto Molise. Pioggia mista a neve lungo la costa. Temperature a picco di oltre dieci gradi. Secondo gli esperti ulteriori nevicate sono previste anche nelle prossime ore e nella giornata di domani.