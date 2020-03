Si è conclusa positivamente nel fine settimana la disavventura per i due fratelli agnonesi rimasti bloccati in Nepal a causa dell’emergenza Coronavirus e del conseguente blocco dei voli. Alex e Ivan Sallustio sono rientrati in Italia dopo un viaggio complicato e dopo aver dovuto anche attraversato la frontiera tra Austria e Italia a piedi. Per il loro caso si erano mobilitati diplomazia e istituzioni, locali e nazionali. Alex e Ivan, entrambi chef in trentino, erano partiti all’inizio di marzo per un viaggio programmato da tempo: due settimane in Nepal. Proprio mentre si trovavano dall’altra parte del mondo, l’Italia e l’Europa sono state travolte dal virus e anche nel paese asiatico sono stati bloccati i voli. I fratelli agnonesi alla fine della loro disavventura, prima di mettersi in quarantena, hanno voluto ringraziare quanti si sono occupati della loro vicenda favorendo così una svolta positiva.