Isernia. Coronavirus, il sindaco d’Apollonio: nessun contagio in città

«Nessun contagio a Isernia». Lo ribadisce il sindaco d’Apollonio in relazione a informazioni diffuse dalla stampa e “riguardanti una scheda riepilogativa contenente dati dell’Asrem con i contagi da Covid-19 registrati in Molise”. Il sindaco Giacomo d’Apollonio a tal proposito afferma: “I casi in questione si riferiscono a due persone ricoverate presso l’istituto Neuromed di Pozzilli, luogo dove in realtà sono avvenuti i menzionati contagi”. Pertanto il primo cittadino di Isernia ribadisce che “a tutt’oggi, nessun episodio di infezione da Coronavirus è stato accertato nel territorio del Comune di Isernia”.