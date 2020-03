I presidenti di Serie B e Lega Pro stilano una bozza di calendario

Sono a lavoro anche i presidenti della Lega B e della Lega Pro, rispettivamente Mauro Balata e Francesco Ghirelli. Nel campionato cadetto la strategia è quella di ripartire con l’unico recupero in programma tra Ascoli e Cremonese, con la ripresa totale fissata il 9 maggio. Tre turni infrasettimanali per chiudere il 6 giugno, poi subito il via a play off e play out con la chiusura prevista il 26 giugno. Nel campionato di Serie B, come in tutto il resto d’Italia, la volontà è quella di ripartire. Per garantire la regolarità e consentire alle società di non gettare al vento mesi di stagione già andati in archivio. In particolare il Benevento che di fatto ha già vinto il campionato, con l’accesso in serie A ormai certo. Salvo soluzioni drastiche, condizione che ovviamente scongiurano nel centro campano.

In Lega Pro la strada è più lunga. Il campionato dell’ex serie C è quello più a rischio considerata la durata della stagione, in particolare della lunga post season. L’idea è quella di ripartire subito, il 3 maggio, tre turni infrasettimanali, via ai play off il 17 giugno, mentre gli spareggi salvezza inizieranno 4 giorni dopo il 21. Percorso che parte dal primo turno per accedere in serie B e che si chiuderò con la finale play off di ritorno addirittura il 19 di luglio. Queste le previsioni, ammesso che si possa ripartire ad inizio maggio. In caso contrario, considerate le date che abbiamo appena detto risulta davvero difficile pensare ad una ripresa regolare dei campionati di Lega Pro.