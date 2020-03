Share on Twitter

Emergenza Coronavirus, la Caritas di Trivento conferma il suo impegno verso i più fragili. Anche in questa occasione, fa sapere il direttore don Alberto Conti, la Caritas diocesana ha lanciato una raccolta fondi per le persone che maggiormente soffrono questa emergenza. “Se la fede ci fa essere credenti – il direttore Caritas cita don Tonino Bello – e la speranza ci fa essere credibili, è solo la carità che ci fa essere creduti”. Per le donazioni si può provvedere ad un bonifico intestato a Caritas Trivento Diocesi Trivento, Iban: IT12A0818941140000000016968. Si può anche effettuare un bollettino postale n. 10431864.