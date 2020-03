E un invito caloroso a restare a casa arriva anche da un fotografo di fama mondiale originario di Bonefro.

Dalla sua abitazione in una New York blindata Tony Vaccaro, 97 anni e una carriera da star, ha postato su Instagram un’immagine che lo ritrae con un cartello in cui ricorda la sua età e di stare “at home” per se stesso e per il bene di tutti.