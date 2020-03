Colletorto, campane a festa per accogliere la nascita della piccola Arianna

Campane a festa. Il parroco di Colletorto, padre Vincenzo Bencivenga, ha voluto accogliere con questo momento di gioia e di speranza la nascita della piccola Arianna, figlia di Giovanni D’Onofrio e di Maria Colombo. Ai genitori, al fratellino Antonio, ai nonni, ai familiari e a tutti gli amici auguri di cuore per una nuova vita!

“Talvolta i percorsi della vita sembrano intrecciarsi in un labirinto fatto dalle nostre paure e fragilità e l’intera esistenza sembra appesa ad un filo, tanto da trattenere il fiato per il timore che si possa spezzare. Ma è nei momenti peggiori che dobbiamo dare il meglio di noi e così scopriamo che quel filo è un segno del Signore, di quella Forza Creatrice che ci dice che l’Amore è più forte della morte, e ci indica il percorso per venirne fuori ed andare avanti con coraggio ed umanità. Poco fa a Vasto è nata Arianna!”.