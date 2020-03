Brusco calo delle temperature, spolverata di neve sulle aree più interne – VIDEO

Dopo giorni di bel tempo si assiste in queste ore a un brusco calo delle temperature. Nella zona di Casacalenda, Montorio nei Frentani, Bonefro e nei centri limitrofi non è mancata una spolverata di neve ma senza creare particolari disagi alle comunità. Nei video inviati in redazione dai nostri telespettatori oppure postati sulle pagine Facebook come quella seguente ci alcuni momenti delle brevi nevicate che hanno interessato i comuni delle aree più interne.