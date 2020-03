Riccia, uno dei comuni diventato zona rossa. Da lì non si entra non si esce. Il sindaco Testa si rivolge alla popolazione, esortandola a rimanere a casa e unita per combattere il Coronavirus.

“Cari concittadini

ci apprestiamo a vivere un’altra domenica difficile, segnata da tutte le limitazioni che l’emergenza epidemiologica ci impone. Vedere la nostra piazza Umberto I° completamente deserta è una stretta al cuore, tuttavia vi esorto ancora una volta a non mollare e a continuare a rispettare le regole, perché solo così potremo uscire, al più presto, da questa emergenza. La situazione attuale nel nostro Comune resta sostanzialmente invariata: abbiamo due persone risultate positive, alle quali rinnoviamo costantemente il nostro conforto e il nostro incoraggiamento, affinché possano superare al meglio questo difficile momento. Allo stesso modo esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro sostegno alle persone che sono ancora in quarantena, al personale civile e militare che lavora incessantemente per noi, ai commercianti, ai farmacisti, ai volontari e a voi tutti riccesi che state dimostrando la vostra forza e la vostra determinazione. Vi informo che nella giornata di ieri Il Comune di Riccia ha provveduto ad inviare una nota all’Assessorato al Lavoro della Regione Molise e al Presidente Toma, chiedendo l’attivazione, nel più breve tempo possibile, di tutte le misure necessarie e urgenti al fine di garantire il sostegno al reddito dei lavoratori sul territorio del Comune di Riccia. Inoltre, l’Amministrazione comunale ha provveduto ad istituire il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), un centro operativo per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di calamità. Il C.O.C., in sostanza, prevede la creazione di un tavolo centrale di coordinamento, a livello comunale, il cui compito è quello di gestire l’evolversi della situazione, attraverso un costante monitoraggio, una razionale e opportuna distribuzione delle risorse umane sul territorio, una pianificata gestione delle strutture e dei mezzi disponibili per far fronte a qualsiasi necessità legata emergenza. Restiamo, dunque, uniti, ma restiamo a casa, nell’attesa che il nostro paese e la nostra piazza possano tornare a rivivere come ogni domenica!”