Ed è finalmente arrivata anche per Fiat la tanto attesa notizia: la direzione dello stabilimento FCA di Termoli ha comunicato la sospensione dell’attività produttiva a partire da lunedì 23 marzo. Lo hanno fatto sapere i sindacati territoriali, a cui la direzione non ha ancora comunicato il giorno di rientro, che sarà probabilmente il 3 aprile, come da decreto del presidente Conte pubblicato nella serata di domenica 22 marzo. Servirà nel frattempo solo il personale necessario alle attività di mantenimento e salvaguardia degli impianti. Dopo il pressing dei sindacati degli ultimi giorni e dopo l’ulteriore stretta del Governo che ha chiuso le attività produttive non necessarie, l’azienda automobilistica ha finalmente deciso di fermare la produzione anche a Termoli, come già aveva fatto per molti altri stabilimenti europei.