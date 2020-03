Covid 19, continua a salire il numero dei contagiati in Molise. I casi positivi sono 64, tra i quali uno al Neuromed. 532 i tamponi eseguiti, di cui 445 negativi. 23 quelli in corso. sono 53 i positivi della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia, 7 di altre regioni. 15 i pazienti ricoverati in Malattie infettive, tutte della provincia di Campobasso, 7 in Terapia , di cui 4 dalla provincia di Campobasso, 1 da quella di Iserna, 2 dalla provincia di Bergamo. 21 gli asintomatici in isolamento domiciliare, 7 dimessi asinotimatici. 7 le persone decedute, di cui 5 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 da altre regioni. 9 i pazienti positivi ricoverati nelle strutture private accreditate, di cui 2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia 5 da altre regioni Una situazione in continua evoluzione e che tuttavia rispetta l’andamento ipotizzato dalle autorità sanitarie regionali, soprattutto in relazione ai rientri dal Nord tra il 3 e l’8 marzo. Secondo gli esperti la settimana che sta per aprirsi potrebbe essere decisiva ed indicativa dell’andamento del contagio.

seguono aggiornamenti