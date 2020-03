Stop totale agli spostamenti, con mezzi pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui ci si trova.

Lo stabilisce un’ordinanza dei ministri della Salute e dell’Interno. Riguarda tutti i viaggi, sia con mezzi pubblici che privati. Le uniche deroghe sono previste per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza”, o per motivi di salute.

Il provvedimento, proposto dai ministri Roberto Speranza (Salute) e Luciana Lamorgese (Interno) mira ad evitare l’esodo dei lavoratori di quelle aziende che chiuderanno in virtù del nuovo decreto che è stato annunciato ieri sera dal premier Conte e non ancora pubblicato.

La misura è immediatamente in vigore e resterà efficace fino all’entrata in vigore del nuovo decreto. Le stazioni, per questo, saranno presidiate.

L’ordinanza, che ha carattere temporaneo. è stata commentata favorevolmente dal Presidente della Regione Molise, Donato Toma.

“Siamo stati i primi in Italia a recepire ed applicare in maniera restrittiva le norme varate per prevenire la diffusione del contagio da Coronavirus. Nei giorni scorsi abbiamo richiesto ed auspicato ulteriori provvedimenti. Il Governo ha appena disposto il divieto di trasferimento delle persone fisiche da un comune all’altro” ha scritto in un post su Facebook il Governatore.

“È una scelta dolorosa, perché noi vorremmo proteggere qui tutti i nostri molisani che si trovano nel resto dell’Italia, ma purtroppo necessaria, per loro e per noi. Rispettiamo le norme e coltiviamo la fiducia. Appena passerà tutto questo ci stringeremo nel più bell’abbraccio che la nostra comunità abbia mai avuto”, ha concluso Toma.