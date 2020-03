Dopo Rugani e Matuidi, è arrivata la notizia, ieri sera, del terzo giocatore positivo al Coronavirus in casa Juventus. Si tratta questa volta di Paulo Dybala che ha dato l’annuncio con un comunicato ufficiale. Il giocatore argentino e la compagna sono risultati positivi al covid-19, anche loro asintomatici. I giocatori bianconeri intanto stanno rientrando in patria, Douglas Costa è volato in Brasile per raggiungere la famiglia, come successo per Higuain, Khedira e Pjanic. Per tutti, resta da capire quando potranno tornare in Italia e a quali misure saranno sottoposti al rientro, questo chiaramente oggi non è possibile prevederlo. Sempre ieri in tarda serata il Milan ha comunicato che il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini, bandiera storica della società, dopo aver avuto un contatto con una persona positiva si è sottoposto al tampone che è risultato positivo. Anche il figlio Daniel attaccante della primavera rossonera aggregato in prima squadra. Entrambi sono in buone condizioni e dopo aver già osservato dieci giorni di quarantena prolungheranno la reclusione con le cure del caso. Crescono i casi tra gli sportivi, in particolar modo nell’area del focolaio.

Siamo nel picco dell’epidemia, e oggi davvero la possibile ripresa dello sport è un punto interrogativo. Quella che si chiude oggi sarà ricordata come la settimana del rinvio ufficiale dell’Europeo. Non si poteva fare altrimenti del resto. Impossibile far disputare Euro2020 nelle date prestabilite vista l’emergenza coronavirus che attanaglia tutta l’Europa. A Nyon è stata presa la decisione che entrerà nella storia visto che per la prima volta la competizione europea si svolgerà in un anno dispari. Si giocherà dall’11 giugno all’11 luglio del 2021. Questo per permettere alle federazioni di portare a termine, si spera, i campionati e le coppe europee dopo lo stop forzato per l’emergenza coronavirus. A tal proposito la Uefa ha istituito un gruppo di lavoro per esaminare il calendario e trovare una soluzione per completare la stagione in corso. Provvedimento giusto mentre lo stop alle coppe europee è stato sicuramente tardivo. Basti pensare che appena dieci giorni fa si sono giocate gare di Champions ed Europa League con stadi al massimo della capienza. Fatto questo passaggio le varie leghe e federazioni del campionato italiano hanno iniziato a studiare un possibile calendario per chiudere la stagione. Siamo alle ipotesi assolute, ad oggi l’ipotesi più gettonata per la ripresa è domenica 3 maggio. La Lega di Seria A sarà il volano di tutto il movimento calcistico italiano. In base alle decisioni della massima serie nazionale ci saranno i provvedimenti a catena.