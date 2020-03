38 second read

38 second read

38 second read

Secondo caso positivo a Riccia, è una persona che era già in quarantena

Share on Twitter

Share on Facebook

Secondo caso positivo di coronavirus a Riccia.Lo ha annunciato il sindaco del paese Pietro Testa precisando che si tratta di una persona che era già in quarantena e che sta bene e non ha sintomi. Nel centro del fortore, che da alcuni giorni è zona rossa con divieto di entrata ed uscita, sono 62 le persone in quarantena.