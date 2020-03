Scattano nuove restrizioni, da oggi e fino al 25 marzo, parchi, ville e aree verdi chiusi

Le restrizioni imposte dal Governo e dalle Regioni non stanno dando gli effetti sperati. Ad un mese dal primo caso in Lombardia, i contagi e i decessi non si arrestano. La chiusura delle attività commerciali, escluse quelle che vendono beni di prima necessità e le farmacie, l’invito delle autorità a restare a casa, divenuto sempre più pressante con il dilagare dell’epidemia non hanno dato gli effetti sperati. Questa è Campobasso, stamattina: lunghe code davanti ai supermercati e alle poste centrali. File, ordinate e nel rispetto delle distanze di sicurezza. Intanto, complice anche il bel tempo, c’è chi, pensando di essere in vacanza, non rinuncia alla corsetta, alle passeggiate,magari in compagnia. E allora, di fronte ad atteggiamenti così irresponsabili, il governo ha deciso una ulteriore stretta, con l’ordinanza, in vigore da oggi e fino al 25 marzo, per il momento, che dispone la chiusura di parchi, ville, aree giochi e giardini pubblici. Accesso dunque vietato a tutti. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle vicinanze della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro. E così questa mattina, anche a Campobasso sono scattati provvedimenti di chiusura. Chiusa Villa de Capoa, il parco San Giovanni, l’area giochi di via XXIV Maggio, quella di viale Manzoni. Le altre aree verdi della città, come villa Musenga, dove non ci sono recinzioni, saranno controllate dalla Municipale. In molti stanno segnalando la presenza massiccia di persone lungo la strada che collega Campobasso a Ferrazzano, meta di podisti ed amanti delle passeggiate. I sindaci dei due comuni stanno studiando il sistema ‘per interdire la zona ai pedoni, anche se non sarà facile. Nella giornata di oggi, nel frattempo, i carabinieri della compagnia di Bojano hanno istituito un posto di controllo in prossimità del passaggio a livello. A supporto ci sarà anche un servizio aereo, fornito da un elicottero del quinto nucleo elicotteri carabinieri. I controlli si sposteranno successivamente in territorio di Sepino. Inutile ricordare che le sanzioni per chi viola l’ordinanza sono pesanti, con la denuncia penale che sfocerà in un processo e quindi nella condanna, con l’iscrizione al casellario giudiziale. Una condanna che in futuro non con sentirà, di partecipare a concorsi e selezioni pubblici. Quindi, se le regole non vengono rispettate con le buone, occorre intervenire con il pugno di ferro. Intanto, a proposito di provvedimenti violati, a Campobasso c’è da segnalare il comportamento di due persone, entrambe poste in quarantena, che hanno lasciato le proprie abitazioni. Uno dei due era sceso in strada, anche se indossava la mascherina, per spostare la macchina. Individuato, è stato denunciato. Il secondo caso, ancora più grave, ha visto protagonista una ragazza, rientrata dal nord che, dopo essere stata in quarantena per una settimana, è uscita, abbandonando la propria residenza. E’ stata rintracciata a Vasto. Per lei è scattato l’arresto.