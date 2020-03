Santa Messa in diretta ogni giorno su Telemolise 2 (canale 12)

Share on Twitter

Share on Facebook

In questo momento di sospensione delle messe aperte al pubblico e di stop delle attività pastorali i mezzi di comunicazione rivestono una valenza ancora più importante per offrire anche una parola di conforto, di preghiera e vicinanza alle comunità. Ogni giorno due appuntamenti con la Santa messa in diretta su TELEMOLISE 2 (canale 12):

alle 8 dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli di Colle d’Anchise

alle 11.30 dalla Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso;

alle 17.30 dalla chiesa Santa Maria delle Grazie di Ururi.

Inoltre, domenica 22 marzo 2020 alle 11.00 Su TELEMOLISE canale 11 andrà in onda in diretta dalla basilica minore dell’Addolorata di Castelpetroso celebrata dal VESCOVO Giancarlo Bregantini la Santa Messa in occasione del 132° Anniversario delle Apparizioni.