Rubrica sulle squadre regionali: il Baranello

Durante la sosta forzata causa covid-19, continuiamo l’analisi delle società di eccellenza. Oggi la nostra attenzione è focalizzata sul Baranello di mister Emanuele di Chiro, che la scorsa stagione ha ottenuto il passaggio di categoria. Partiamo proprio dal campionato dello scorso anno dove il Baranello si è classificato al terzo posto al termine di una lunga cavalcata alle sole spalle del Comprensorio Vairano, primo, e Aurora Capriatese seconda. Una serie pazzesca di risultati utili consecutivi che hanno consentito di evitare la disputa dei play off in virtù della franchigia di dieci punti sulla quarta classificata Biccari.

La gioia per i risultati raggiunti ha lasciato subito il passo alla voglia di ben figurare nel massimo torneo regionale. Ecco perché la Società subito si è messa a lavoro per garantire a mister di Chiro una compagine competitiva. Naturalmente è stato riconfermato in blocco il gruppo autore della storica cavalcata e che può contare sull’esperienza di Zurlo, Paolantonio, Fratangelo e Colalillo, oltre a una massiccia presenza di ragazzi di Baranello guidati da Paolo Di Paolo. In più, in estate, sono arrivati giocatori validissimi come Vinciguerra, Pasqualone e Ivano Borrelli che stanno dando un grande contributo alla causa rosso blu. Per quanto riguarda il campionato finora giocato il Baranello ha conquistato ventotto punti, frutto di otto vittorie e quattro pareggi , con due lunghezze di vantaggio sul Gambatesa quintultimo ma con un buon margine sul Termoli terzultimo in ottica play out. Per Zurlo e compagni uguale rendimento sia in casa che fuori dalle mura amiche dal momento che quattro vittorie sono arrivate al comunale di Baranello e altrettante in trasferta. Tutto sommato un buon risultato per una neo promossa in un campionato più livellato come quello di eccellenza.

Nelle giornate di campionato che restano la squadra di mister di Chiro può migliorare la posizione in classifica e aumentare il bottino di punti . In particolar modo nelle sfide contro le ultime della classe Alife, Campobasso 1919 e Termoli. Complicato il finale di stagione quando il Baranello affronterà le Acli Campodipietra e il Venafro squadre impegnate nella griglia play off. Infine un plauso alla Società che con spese contenute e l’entusiasmo dei ragazzi del posto sta disputando un grandissimo campionato. Un team che ha tutte le carte in regola per garantire la continuità del calcio a Baranello.