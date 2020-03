Nigeriano fermato per droga, tensione al centro d’accoglienza di Isernia

Momenti di tensione al centro di accoglienza di via Berta, a Isernia. Durante una controllo di routine, i Carabinieri hanno trovato della sostanza stupefacente nella camera di un migrante ospitato nella struttura. Quando i militari lo hanno invitato a recarsi in caserma per accertamenti, lui ha opposto resistenza. Alcuni suoi amici avrebbero fatto da scudo con il corpo per evitare che lo portassero via. Gli animi si sono surriscaldati. Sul posto sono subito arrivati rinforzi. Oltre agli uomini dell’Arma inviati dal comando provinciale, dalla Questura sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato. Ma la situazione è fortunatamente tornata alla normalità. Il giovane – di nazionalità nigeriana – è stato fermato e accompagnato al comando provinciale dei Carabinieri per accertamenti. Nei suoi confronti sono stati ipotizzati i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga.