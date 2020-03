Medico di famiglia di Castropignano positivo al Covid 19, l’appello dei sindaci

Un medico di famiglia di Castropignano, che opera in diversi comuni della provincia di Campobasso, si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive del Cardarelli per Coronavirus. Una notizia che ha messo in allarme cittadini e sindaci dei comuni nei quali presta servizio. Antonio Lombardi, primo cittadino di Torella del Sannio si è rivolto ai suoi concittadini., invitando chiunque abbia avuto contatti con lui a rivolgersi all’Asrem. Anche il sindaco di Vinchiaturo, Valente, ha diffuso un comunicato rivolto alla cittadinanza.“Continuo a ricevere numerose telefonate da parte di cittadini allarmati da una notizia che è ormai di dominio pubblico. A tutela della salute pubblica e per l’incolumita dei cittadini, consiglio a tutti coloro che negli ultimi 20 giorni hanno avuto contatti con il medico in questione, di contattare i numeri 0874.313000 0874.409000 con raccomandazione di restare in quarantena volontaria per 14 giorni, salvo diverse indicazioni del Sistema Sanitario Regionale.Si valuti di applicare la quarantena volontaria anche ai membri della propria famiglia. Non appena avrò notizie ufficiali valuterò ulteriori indicazioni o eventuali provvedimenti.

Si prega di continuare ad assumere un comportamento responsabile”, ha concluso il primo cittadino.