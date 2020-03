Lega e Assocalciatori valutano taglio agli stipendi degli atleti

Il calcio vive la preoccupazione nazionale. Nell’assemblea delle società tenutasi ieri non si è tornato a parlare delle date per una ripresa della stagione. Lo stesso argomento del ritorno in campo per gli allenamenti delle squadre ha suscitato molte polemiche. Pare che il Napoli abbia manifestato la volontà di riprendere mercoledì prossimo gli allenamenti. Massimo rispetto da parte dei vertici calcistici per l’emergenza Covid-19, ma qualcuno nei piani alti inizia a fare la conta dei danni economici che si annunciano ingenti: una delle proposte al vaglio della Lega e da girare all’Assocalciatori, potrebbe essere quella di dare una sforbiciata agli stipendi degli atleti per un mese. Premesse le donazioni già rese note di Cristiano Ronaldo, dello stesso Bonucci e di tanti altri calciatori che hanno inteso contribuire in maniera anonima o meno, questa proposta, se recepita dai calciatori, avrebbe un significato rilevante in un momento di grossa difficoltà per la nazione.