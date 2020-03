Emergenza coronavirus, il Comune di Trivento attiva il servizio di compagnia e monitoraggio telefonico dello stato di salute delle persone bisognose

Servizio di compagnia e monitoraggio telefonico dello stato di salute delle persone bisognose. Il Comune di Trivento, in collaborazione con l’Agenzia Agorà, in questa fase di emergenza coronavirus, ha attivato il servizio di compagnia e monitoraggio telefonico dello stato di salute delle persone bisognose. I volontari del Servizio civile, accreditati presso l’Agenzia Agorà e in forza al Comune, stanno effettuando delle telefonate ai nuclei familiari con anziani o con situazioni di disagio, non solo per trasmettere solidarietà ma anche e soprattutto per far emergere eventuali difficoltà, riconducibili all’emergenza, così da attivare prontamente le procedure necessarie per la creazione di una rete di protezione e supporto, in collaborazione con gli altri attori presenti sul territorio. In maniera particolare per le persone anziane, anche se autosufficienti, sentirsi rassicurati pure con una telefonata, in questo periodo particolarmente difficile, può significare veramente tanto, di questa opinione è anche il sindco Pasquale Corallo, che aggiunge “i nostri ragazzi si impegneranno in queste attività, raccordandosi opportunamente con il servizio sociale, al fine di dare assistenza e vicinanza alla popolazione in questa fase emergenziale”.