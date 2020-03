Covid 19, 59 casi positivi, sale a 7 il numero dei decessi.A Campobasso ragazza viola la quarantena, rintracciata a Vasto. Scatta l’arresto

Si aggrava il bilancio dei casi positivi in Molise, salito a 59. Cinque nuovi casi a Campobasso, uno a Baranello, uno a Ferrazzano, uno a Benevento, sette le persone decedute. Una situazione in continua evoluzione e che tuttavia rispetta l’andamento ipotizzato dalle autorità sanitarie regionali, soprattutto in relazione ai rientri dal Nord tra il 3 e l’8 marzo. Secondo gli esperti la prossima settimana potrebbe essere decisiva ed indicativa dell’andamento del contagio. Intanto a Campobasso due persone sono state sorprese fuori dall’abitazione, dove erano in quarantena. Si tratta di un uomo, che era sceso in strada, comunque protetto da mascherina,che doveva spostare l’auto. L’altro caso, ancora più grave, riguarda una ragazza, rientrata dal Nord che, dopo essere stata in quarantena per una settimana, aveva abbandonato il proprio domicilio. E’ stata rintracciata a Vasto. Nei suoi confronti è scattato l’arresto.