Coronavirus, per chi rientra a Castelmauro è obbligatoria anche la comunicazione al sindaco

Share on Twitter

Share on Facebook

Contenimento del diffondersi del coronavirus a Castelmauro, per chi rientra in Comune è obbligatoria la comunicazione anche al sindaco. Con un’ordinanza, il primo cittadino Flavio Boccardo ha fatto sapere che tutti coloro che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni fuori dalla Regione Molise, una volta giunti nel territorio comunale di Castelmauro, come da procedura, sono tenuti a comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ai numeri 0874.313000, 0874.409000 ovvero ai seguenti indirizzi e-mail: coronaviru@asrem.org; dipartimentoprevenzione@asrem.org, ma sono obbligati a darne notizia al sindaco di Castelmauro, riferendo delle disposizioni impartite dal competente servizio regionale di Sanità pubblica. Si può comunicare al sindaco di Castelmauro tramite telefono allo 0874.744106 oppure tramite casella di posta elettronica sindaco.boccardo67@gmail.com