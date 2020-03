Campobasso, sessione di laurea con studenti collegati da casa

Share on Twitter

Sedute di laurea ai tempi del coronavirus con professori e alunni collegati attraverso la rete. E’ la sessione di laurea tenutasi in Scienze della Mediazione Linguistica dell’International Studies College di Campobasso. Hanno discusso la tesi davanti alla Commissione presieduta dal professor Biagio Testa, direttore dell’istituto e con la presenza della professoressa Francesca Vaccarelli in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione e dell’Università, quattro studenti, due ragazzi e due ragazze, collegati dalle loro abitazioni di Campobasso, Ripalimosani, Isernia e Parma. Ai neodottori e soprattutto alle loro famiglie che non hanno potuto gioire e condividere un traguardo importante della vita, auguri anche dal Giornale del Molise.