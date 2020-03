54 second read

54 second read

54 second read

132esimo anniversario Apparizioni, domenica 22 marzo messa in diretta dal Santuario di Castelpetroso

Share on Twitter

Share on Facebook

Domenica 22 marzo 2020, alle 11, su TELEMOLISE canale 11 andrà in onda in diretta dalla basilica minore di Castelpetroso la Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo, Giancarlo Maria Bregantini, la

Santa Messa in occasione del 132° Anniversario delle Apparizioni.

Si ricordano anche gli altri appuntamenti con le funzioni religiose in onda tutti i giorni su Telemolise 2 (canale 12):