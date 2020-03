Tributi ed imposte del Comune di Trivento, prorogate le scadenze per l’emergenza in atto

Tributi ed imposte del Comune di Trivento, prorogati i termini di scadenza. L’emergenza coronavirus in corso ha motivato questa ennesima misura da parte del sindaco Pasquale Corallo, il quale nella giornata di oggi, 20 marzo, con un avviso pubblico ha messo a conoscenza dello spostamento dei termini di pagamento di imposte e tributi per cittadini, attività commerciali e produttive. Due essenzialmente le motivazioni: la prima, per venire incontro ai cittadini che si trovano ad affrontare un periodo non florido, dovuto all’emergenza, l’altro, per evitare assembramenti presso gli uffici di riscossione. A breve, sarà la giunta comunale a formalizzare tale decisione, in videoconferenza, considerato che non è ora possibile convocare riunioni nelle modalità usuali, “avrei dovuto convocare anche il consiglio comuale – fa sapere Corallo – al fine di fare alcune comunicazioni istituzionali, ma non mi è stato possibile farlo. Sono giorni di particolare apprensione e di responsabilità – chiude il sindaco – considerato che rappresento anche la macroarea di 20 comuni”. Intanto, sempre il sindaco Corallo ha fatto sapere che il prossimo 24 marzo, alle ore 19, avrà luogo un’attività di sanificazione delle strade comunali interne al centro abitato. Inoltre, sempre l’amministrazione comunale ha comunicato che è fortemente sconsigliato praticare attività sportive all’aperto, come la corsa all’aperto ed altro, anche rispettando la distanza interpersonale di un metro, mentre già con una precedente ordinanza è stato vietato l’accesso ai parchi e giardini pubblici. È stato consigliato anche di non acquistare generi di prima necessità quotidianamente, al fine di evitare assembramenti presso le attività commerciali. Infine, tra i provvedimenti di urgenza, è stato chiuso il centro di raccolta comunale dei rifiuti. “Collaboriamo insieme per la salute di tutti noi” è questo il motto utilizzato dall’amministrazione comunale al fine di sensibilizzare la cittadinanza per superare questa sfida importante.