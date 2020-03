Riaprire subito gli ospedali di Larino e Venafro: Puchetti a capo di oltre 100 sindaci

Riaprire urgentemente gli ospedali di Larino e di Venafro per destinarli a centri Covid-19 oppure ad attività ordinarie di emergenza. Sono giorni che se ne parla, con un’onda di appelli che è cresciuta sempre di più. Una richiesta, ora ufficiale, è partita dal Comune di Larino, dove il sindaco di Larino Pino Puchetti è riuscito a mettere insieme oltre 100 sindaci del Molise, tra provincia di Campobasso e di Isernia per una comune battaglia. Due le proposte operative nella lettera indirizzata al Ministro della Salute Roberto Speranza, al capo della Protezione civile Angelo Borrelli, al commissario per la gestione dell’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri, al prefetto Maria Guia Federico, al governatore Donato Toma, al commissario ad acta Angelo Giustini. La prima è la riapertura del Vietri e del Santissimo Rosario per poterli utilizzare come centri per il trattamento dei pazienti affetti da Coronavirus, o in alternativa come ospedali di supporto ai principali di Termoli e Isernia. La seconda è la proposta di accesso a misure straordinarie per assumere personale sanitario.